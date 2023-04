Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento tra domenica e 1° maggio

MeteoWeb

“Un flusso nordoccidentale stabile è seguito domani dall’espansione di un modesto promontorio anticiclonico, parzialmente disturbato venerdì dal transito di un debole fronte a nord dell’arco Alpino ed in cedimento tra sabato e domenica. Fino a sabato tempo stabile e prevalentemente poso nuvoloso, con passaggio di qualche velatura e sviluppo di nubi diurne sui rilievi. Possibili isolati rovesci pomeridiani venerdì sulle Alpi e sabato sulla fascia Prealpina e pedemontana. Temperature in lieve ma progressivo aumento e venti a prevalente regime di brezza. Probabile tempo perturbato tra domenica e lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso con passaggi di velature specie nella seconda parte del giorno; sui rilievi isolati addensamenti di tipo cumuliforme nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 7°C e 9°C, massime tra 21°C e 23°C.

Zero termico: in risalita fino a 2600-2800 metri.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati da est, in montagna fino a moderati dai quadranti meridionali.