Previsioni Meteo Toscana: oggi temporali e locali nevicate in Appennino

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso in mattinata con precipitazioni precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, isolate in maremma; nel pomeriggio maggior variabilità con schiarite sulle zone centrali e possibilità di temporali sulle zone meridionali; in serata possibili ancora rovesci sparsi sulle zone interne con locali nevicate in Appennino oltre 1000 metri.

Venti: di Libeccio fino a forti, in rotazione a Ponente-Maestrale fra il pomeriggio e la sera.

Mari: molto mossi o agitati sul settore centro-settentrionale, mossi al sud.

Temperature: in calo le massime e le temperature in serata.

Domani in nottata e al primo mattino irregolarmente nuvoloso con possibilità di rovesci e piovaschi sparsi con episodi di nevicate in Appennino oltre gli 800-1000 metri, e oltre 1200 metri sull’Amiata. Nel pomeriggio variabile con occasionali rovesci sulle zone interne e ampi rasserenamenti lungo la costa. Nubi in nuovo aumento in serata a partire da ovest.

Venti: occidentali, deboli nell’interno, moderati sulla costa con rinforzi sul litorale settentrionale dal pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in calo le minime, massime stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 15 in nottata e al mattino piogge e rovesci sparsi in rapido transito da nord verso sud, più probabili sulle zone occidentali. Variabile nel pomeriggio con possibili rovesci sui rilievi.

Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali (Scirocco) in attenuazione.

Mari: molto mossi sul settore centro-settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: stazionarie su valori al di sotto delle medie del periodo.

Domenica 16 irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.