Primavera fredda al Sud: prorogata l’accensione dei riscaldamenti a Benevento

È una prima parte di primavera dal freddo anomalo al Sud e così, in conseguenza delle condizioni meteorologiche, con ordinanza sindacale è stato modificato a Benevento il periodo di esercizio degli impianti termici. L’accensione dei riscaldamenti sarà consentita fino al prossimo 22 aprile per un massimo di 4 ore e 30 minuti giornalieri, nella fascia oraria 5-23, fermo restando l’obbligo di non superare i limiti di temperatura dell’aria interna degli ambienti di 17° per gli edifici industriali e assimilabili e di 19° per tutti gli altri edifici. Lo rende noto il sindaco, Clemente Mastella.