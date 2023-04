Rapporto sul Clima Onu: nel 2022 scioglimento dei ghiacciai a livello record

MeteoWeb

Secondo il Rapporto sul Clima dell’Onu nel 2022 i ghiacciai si sono sciolti a una velocità spettacolare, un fenomeno che ad oggi sembra inarrestabile. Nel documento, realizzato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) delle Nazioni Unite, è sottolineato come i cambiamenti climatici sulla terraferma, negli oceani e nell’atmosfera siano causati dai livelli record di gas serra che intrappolano il calore.

Secondo il Wmo, “il ghiaccio marino antartico ha raggiunto il livello più basso mai registrato e lo scioglimento di alcuni ghiacciai europei ha letteralmente superato i record“. E “la partita è già persa per i ghiacciai perché la concentrazione di CO 2 è già molto alta e l’innalzamento del livello del mare è destinato a continuare per migliaia di anni a venire“, ha detto all’AFP il segretario generale dell’Owm, Petteri Taalas.

Lo scioglimento dei ghiacciai del 2022

Lo scioglimento dei ghiacciai non può essere fermato “a meno che non creiamo un modo per rimuovere la CO 2 dall’atmosfera“, ha aggiunto. I ghiacciai esaminati che sono stati sottoposti ad un’indagine a lungo termine hanno registrato una variazione di spessore media superiore a -1,3 metri tra ottobre 2021 e ottobre 2022, una perdita molto maggiore rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

Complessivamente, la perdita di spessore dei ghiacciai dal 1970 ammonta a quasi 30 metri. Le Alpi europee stanno riscontrando uno scioglimento dei ghiacciai da record a causa delle esigue nevicate invernali, l’arrivo della polvere sahariana nel marzo 2022 e ondate di caldo tra maggio e inizio settembre.

La situazione attuale dei ghiacciai svizzeri

In particolare, la situazione attuale dei ghiacciai svizzeri è particolarmente drammatica. Hanno perso il 6% del loro volume di ghiaccio tra il 2021 e il 2022, rispetto a un terzo di quello che è stato registrato tra il 2001 e il 2022.

Per la prima volta nella storia, nessuna neve è sopravvissuta alla stagione dello scioglimento estivo, anche nei siti di misurazione più alti, quindi non si è verificato alcun accumulo di ghiaccio fresco. Anche i livelli del mare, che sono aumentati a un ritmo raddoppiato dal 1993, e le temperature degli oceani hanno raggiunto livelli record.