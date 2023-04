Rinviata nuova passeggiata spaziale dei cosmonauti russi

MeteoWeb

Rinviata una passeggiata spaziale russa per spostare una camera di equilibrio sperimentale da un modulo della Stazione Spaziale Internazionale a un altro: lo hanno annunciato i funzionari Roscosmos. Il comandante dell’Expedition 69 Sergey Prokopyev e l’ingegnere di volo Dmitry Petelin non usciranno il 26 aprile dalla ISS come inizialmente previsto.

“L’EVA è stata rinviata, provvisoriamente, all’inizio di maggio a causa della necessità di uno studio più dettagliato dei suoi compiti,” ha spiegato Roscosmos. Non sono stati forniti altri dettagli sul motivo del ritardo. Durante la passeggiata spaziale, Prokopyev e Petelin opereranno all’esterno della Stazione mentre il collega cosmonauta Andrey Fedyaev controllerà il braccio robotico europeo (ERA) dall’interno del laboratorio orbitante per trasferire una camera di equilibrio dal mini-modulo di ricerca Rassvet a quello multiuso Nauka.

Prokopyev e Petelin hanno eseguito la settimana scorsa una passeggiata spaziale simile: l’EVA è stata completata con successo in 7 ore e 55 minuti, rappresentando la 3ª passeggiata spaziale più lunga nella storia russa. Quando la prossima passeggiata spaziale russa sarà effettuata, sarà la 5ª EVA nella carriera di Prokopyev e la 3ª per Petelin.

E’ prevista invece il 28 aprile una passeggiata spaziale a cura della NASA, per continuare a preparare la Stazione per gli aggiornamenti dei pannelli solari. L’astronauta della NASA Steve Bowen si unirà a Sultan Alneyadi, il primo astronauta degli Emirati ad eseguire un’EVA, per la prevista uscita di 6,5 ore a partire dalle 15:15 ora italiana.