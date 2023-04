L’impressionante eruzione del vulcano Shiveluch vista dallo Spazio | VIDEO

MeteoWeb

Forte eruzione del vulcano Shiveluch nella regione della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia, che ha provocato una esplosione di cenere alta venti chilometri. Lo ha reso noto la filiale locale della Russia Academy of Sciences (Ras) Geophysical Survey, citata dalla Cnn. L’attività sismica è stata segnalata per la prima volta intorno alle 00:54 ora locale di martedì (le 14:54 in Italia), ha detto il Geophysical Survey su Telegram, aggiungendo che il vulcano era ancora in eruzione quasi 15 ore dopo. I video pubblicati sui social media dalla regione mostrano una grande nuvola di cenere nel cielo e la cenere che copre strade e automobili nella città di Ust-Kamchatsky, a circa 90 chilometri dal vulcano.

L’Istituto di vulcanologia e sismologia del ramo dell’Estremo Oriente della RAS ha affermato che per l’aviazione è stata emessa una designazione di pericolo “rosso”, il livello più alto, e che esiste il rischio che i flussi di lava calda blocchino le strade, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass. “I flussi di lava fusa possono percorrere fino a 20 chilometri e bloccare l’autostrada Petropavlovsk-Kamchatsky-Ust-Kamchatsky”, ha affermato l’istituto, secondo Tass.

Eruzione del vulcano Shiveluch

Voli vietati sull’area per ordine delle autorità locali che hanno esortato i residenti a rimanere in casa. Le scuole in diverse comunità colpite sono state chiuse e in due villaggi è stata interrotto il servizio elettrico. La cenere è caduta su 108mila chilometri quadrati di territorio, secondo l’ufficio regionale dell’Accademia russa per le scienze geofisiche. Secondo gli esperti si tratta della più vasta caduta di cenere da quasi 60 anni. La penisola di Kamchatka è una delle aree più concentrate al mondo di attività geotermica, con circa 30 vulcani attivi.

Secondo le autorità il vulcano può eruttare ancora da un momento all’altro con fuoriuscite di cenere con colonne alte fino a 15 chilometri sopra il livello del mare. Il governatore della Kamchatka Vladimir Solodov ha dichiarato in un video pubblicato su Telegram che le scuole rimarranno chiuse fino a nuovo ordine. Le autorità locali hanno consigliato ai residenti di restare nelle proprie abitazioni.