MeteoWeb

In Sila si scia anche a Pasqua: le recenti perturbazioni hanno riportato la neve sui rilievi della Calabria, e nei giorni festivi sarà quindi possibile sciare a Lorica nella Valle dell’Inferno. Buone le prospettive per gli operatori, con probabile tutto esaurito nel weekend di Pasqua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: