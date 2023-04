Starship scalda i motori, lo storico lancio potrebbe avvenire prima del previsto

MeteoWeb

Il gigantesco razzo Starship di SpaceX potrebbe andare in orbita per la prima volta già la prossima settimana. L’azienda sta sviluppando il veicolo per trasportare persone e payload sulla Luna, su Marte e oltre. Il sistema di trasporto nello Spazio profondo è costituito da un enorme booster primo stadio chiamato Super Heavy e da un veicolo stadio superiore noto come Starship, entrambi progettati per essere completamente riutilizzabili.

Lo storico primo volo di prova di Starship

Da mesi ormai SpaceX si sta preparando per il primo volo di prova orbitale di Starship, che sarà effettuato dal prototipo Super Heavy Booster 7 e da un veicolo Starship chiamato Ship 24.

A metà marzo, il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk ha affermato che il volo storico, dalla struttura Starbase di SpaceX nel Sud del Texas, avrebbe potuto essere lanciato entro la terza settimana di aprile, ma recenti sviluppi suggeriscono che il tentativo potrebbe arrivare anche prima.

Possibile liftoff tra pochi giorni

SpaceX ha spostato Ship 24 sulla piattaforma di lancio orbitale di Starbase durante il fine settimana. Ieri la società ha condotto test di rifornimento con Booster 7 sul supporto di lancio orbitale, con Ship 24 a terra nelle vicinanze. Inoltre, sono stati emessi avvisi di navigazione per il tentativo orbitale, come ha notato il localizzatore satellitare Marco Langbroek. Questi avvisi coprono una finestra dal 6 aprile al 12 aprile.

Non sembra che SpaceX effettuerà un tentativo nella prima parte della finestra: la società sta ancora aspettando una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, come ha confermato Musk il mese scorso.

Il 10 o l’11 aprile sembrano possibilità reali, secondo Eric Berger di Ars Technica.

Apparentemente la NASA sta provvisoriamente riservando “l’uso del suo aereo WB-57 ad alta quota per le osservazioni del volo di prova di Starship il 10 e 11 aprile“, ha affermato Berger. “L’agenzia sta seguendo da vicino i progressi di SpaceX con l’enorme razzo, poiché intende utilizzare il veicolo Starship come lander lunare per i suoi astronauti come parte delle missioni lunari Artemis“.

Il volo di prova di Starship

Il volo di prova orbitale prevede per Ship 24 un giro intorno alla Terra, culminando con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico vicino all’isola hawaiana di Kauai.

Musk ha affermato di recente che Starship ha circa il 50% di possibilità di successo nel tentativo di debutto. SpaceX sta costruendo più prototipi di Starship presso Starbase e prevede di lanciarli in successione relativamente rapida quando saranno pronti. “Quindi penso che abbiamo, si spera, circa l’80% di possibilità di raggiungere l’orbita quest’anno“, ha dichiarato Musk il 7 marzo durante un’intervista alla Morgan Stanley Conference.