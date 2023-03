Grande attesa per il debutto di Starship, sarà come il lancio di una moneta

MeteoWeb

La prima missione orbitale in assoluto del nuovo enorme veicolo Starship di SpaceX sarà fondamentalmente come il lancio di una moneta, secondo Elon Musk. Per il fondatore e CEO dell’azienda, Starship ha circa il 50% di possibilità di successo nel volo di prova orbitale di debutto, che SpaceX ha in programma entro il prossimo mese, con liftoff nel Sud del Texas nel prossimo mese.

“Non sto dicendo che arriverà in orbita, ma garantisco entusiasmo,” ha affermato Musk il 7 marzo, durante un’intervista alla Morgan Stanley Conference. “Quindi, non sarà noioso!”

Il nuovo veicolo Starship

SpaceX sta sviluppando Starship per portare persone e payload sulla Luna e su Marte ed eseguire una serie di altri compiti. Il gigantesco veicolo in acciaio inossidabile diventerà il razzo più potente a spiccare il volo, con circa 2,5 volte più spinta al decollo rispetto all’iconico Saturn V della NASA, ha detto Musk. Starship, inoltre, è progettato per essere completamente e rapidamente riutilizzabile, cosa che Musk vede come la svolta chiave necessaria per rendere fattibile la colonizzazione di Marte e altre ambiziose imprese di esplorazione.

SpaceX sta costruendo diversi veicoli Starship nel sito di Starbase, e prevede di lanciarli in successione relativamente rapida nei prossimi mesi. “Quindi penso che abbiamo, si spera, circa l’80% di possibilità di raggiungere l’orbita quest’anno,” ha detto Musk nell’intervista del 7 marzo. “Probabilmente ci vorranno ancora un paio di anni per raggiungere pieno e rapido riutilizzo“.

Lanci e aspettative

Non sorprende che Musk cerchi di smorzare le aspettative prima dell’attesissimo debutto orbitale di Starship. I razzi spesso falliscono al loro primo lancio, come abbiamo visto all’inizio di questo mese con il nuovo lanciatore giapponese H3 e a gennaio con l’RS1 di ABL Space System.

Inoltre, abbiamo già sentito parole simili da Musk: ci ha preparato anche sul Falcon Heavy, su uno schianto al primo tentativo di decollo. “Spero che si allontani abbastanza dal pad da non causare danni. Considererei anche quella una vittoria, ad essere onesti,” aveva dichiarato Musk nel luglio 2017. Falcon Heavy ha però superato le aspettative, dispiegando con successo la Tesla Roadster rossa di Musk e il manichino “Starman” in tuta spaziale, posizionandoli in orbita attorno al Sole nel febbraio 2018.

Falcon Heavy è fondamentalmente una variante del Falcon 9: è caratterizzato da 3 primi stadi del Falcon 9 legati insieme, con uno stadio superiore che trasporta il payload in cima al booster centrale. Starship è un veicolo più complicato e nuovo: ad esempio, impiega 33 motori Raptor di nuova generazione di SpaceX nel primo stadio Super Heavy e 6 Raptor nello stadio superiore. Falcon 9 e Falcon Heavy utilizzano entrambi il motore Merlin di SpaceX.