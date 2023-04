SpaceX ci riprova, Starship tornerà presto a volare: “il divertimento è garantito, il successo non lo è”

MeteoWeb

Il fondatore di SpaceX Elon Musk ha affermato che il primo volo di prova integrato del veicolo Starship ha soddisfatto le aspettative nonostante una serie di guasti e altri malfunzionamenti che alla fine hanno causato la perdita di controllo del razzo. Musk, durante una chat riservata agli abbonati il ​​29 aprile su Twitter, ha previsto che la società potrebbe essere pronta ad effettuare un altro tentativo di lancio in circa 2 mesi con maggiori possibilità di raggiungere lo Spazio. “Il risultato è stato più o meno quello che mi aspettavo e forse ha leggermente superato le mie aspettative,” ha affermato. Quelle aspettative, ha detto, erano che il veicolo si sarebbe allontanato dal pad e avrebbe ottenuto dati “significativi” durante il volo, anche attraverso la massima pressione dinamica o max-Q. “Nel complesso, mi sembra davvero che sia stato un volo fantastico,” ha sottolineato.

Starship e i guasti ai motori

Musk ha fatto il punto sul volo, osservando che i problemi sono iniziati immediatamente al decollo quando 3 dei 33 motori Raptor del booster Super Heavy non si sono avviati o hanno cessato di operare durante l’avvio. “I motori non sono esplosi, ma il sistema non ha pensato che fossero sufficientemente in buone condizioni da portarli alla massima spinta“. Ha aggiunto che i 30 motori funzionanti erano il minimo necessario per il decollo, causando una netta inclinazione del veicolo mentre lasciava il pad.

A T+27 secondi, un motore Raptor ha perso le comunicazioni nello stesso momento in cui “qualche tipo di evento energetico” ha spezzato parte dello scudo termico attorno a quel motore e ad altri 3. A quel punto si sono osservati “fuochi visibili” provenienti dall’estremità posteriore del razzo, ha detto. A T+62 secondi, si sono verificati ulteriori danni allo scudo termico attorno ad un altro Raptor, il motore 30, sebbene abbia continuato a funzionare. A T + 85 secondi, “le cose sono cominciate davvero ad andare male“, ha detto, con la perdita di comunicazione con un altro motore. “Più o meno da questo punto in poi, abbiamo perso il controllo del vettore di spinta del razzo“, il che significa che non poteva più sterzare.

Non è chiaro cosa abbia causato i guasti dei motori, ma Musk ha detto che non sembra essere un danno causato dai detriti provenienti dalla piattaforma di cemento, creati dalla spinta dei motori al decollo. “Stranamente, non vediamo prove del fatto che abbia danneggiato effettivamente i motori o gli scudi termici in modo materiale“, ha detto. “Può darsi, ma non ne abbiamo ancora visto le prove“.

“Pronti a volare tra 2 mesi”

SpaceX non ha tentato di separare lo stadio superiore Starship dal veicolo Super Heavy nelle fasi successive di volo. Musk ha affermato che mentre i controllori avviavano il sistema di terminazione di volo, ci è voluto molto più tempo del previsto, circa 40 secondi, perché gli esplosivi lacerassero i serbatoi del veicolo. La riqualificazione del sistema di terminazione di volo sarà l’elemento a lungo termine per il prossimo lancio, ha previsto, con il prossimo veicolo e un pad riparato probabilmente pronti in 6-8 settimane. “Se tutto andrà bene, saremo pronti a volare di nuovo tra un paio di mesi“.

I danni al pad

Musk ha minimizzato i danni al pad, compresi i detriti di cemento sparsi su oltre 160 ettari attorno alla piattaforma e un pennacchio che ha depositato un materiale simile a sabbia a più di 10 km di distanza. “I detriti erano fondamentalmente sabbia e rocce“, ha detto, “ma non vogliamo che accada di nuovo“. La modifica al pad include il posizionamento di un “sandwich d’acciaio” con rivestimento d’acqua sotto il supporto di lancio. “E’ fondamentalmente un enorme soffione d’acciaio super forte rivolto verso l’alto“, ha detto Musk, un sistema ad acqua che mitiga polvere e detriti. SpaceX ha lavorato sul dispositivo prima del lancio ma non è stato realizzato in tempo. “Se ci fossimo aspettati di scavare una buca, non avremmo volato“, ha detto Musk. I dati del test antincendio statico di febbraio, quando 31 dei 33 motori Raptor hanno operato al 50% della loro spinta nominale, hanno causato “un’erosione abbastanza modesta” del Fondag, il calcestruzzo specifico utilizzato sul pad. “Abbiamo pensato che sarebbe andato bene per un lancio“. SpaceX sostituirà anche i serbatoi danneggiati nel parco serbatoi del pad che erano già pronti per essere sostituiti con versioni con rivestimento sottovuoto. La stessa torre di lancio non ha subito danni “significativi“, ha aggiunto Musk.

Il prossimo lancio di Starship

Il prossimo lancio utilizzerà un booster Super Heavy chiamato Booster 9, ma non è ancora stato deciso quale degli stadi superiori Starship volerà. “I motori su Booster 9, che è il prossimo, sono più nuovi e più coerenti e con significativi miglioramenti dell’affidabilità“, ha affermato, insieme a una migliore schermatura. “Penso che vedremo una situazione del motore molto più robusta con Booster 9“.

Musk ha mostrato ottimismo sul fatto che il 2° lancio supererà almeno la separazione degli stadi. “Penso che abbiamo una buona possibilità di arrivare in orbita con il prossimo volo,” ha dichiarato, dando “una probabilità superiore al 50% di raggiungere l’orbita” al prossimo lancio. Il liftoff sarà una ripetizione del volo originale, una traiettoria “quasi orbitale” che prevede lo splashdown al largo della costa delle Hawaii 90 minuti dopo il decollo, a meno di un’orbita completa.

Musk ha stimato che SpaceX tenterà da 4 a 5 lanci Starship quest’anno. “Sarei sorpreso se finissimo quest’anno senza entrare in orbita“, ha detto, dando alla società “più dell’80% di probabilità” di farlo, aumentando fino a quasi il 100% entro 12 mesi.

SpaceX spenderà circa 2 miliardi di dollari quest’anno per Starship, una somma che la società può sostenere senza finanziamenti esterni. “Ancora una volta, il divertimento è garantito“, ha detto Musk sul prossimo lancio. “Il successo non lo è“.