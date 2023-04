Storico lancio di Starship, scenario sconcertante al pad | FOTO

MeteoWeb

Il razzo più potente mai costruito ha “lasciato il segno” sulla rampa di lancio la scorsa settimana. Il gigantesco veicolo Starship di SpaceX è decollato giovedì 20 aprile dalla struttura Starbase dell’azienda nel Sud del Texas per il suo primo volo di prova con lo stack al completo.

La combinazione razzo-navicella alta 120 metri si è comportata relativamente bene durante il suo volo di debutto, raggiungendo un’altitudine massima di 39 km prima che diversi problemi costringessero SpaceX a ordinare la distruzione del veicolo sopra il Golfo del Messico.

Quello che ha lasciato a terra, però, è stato più sconcertante. Quando fumo e polvere si sono diradati al pad dopo il decollo, è emersa una scena di rottami: i 33 motori Raptor del primo stadio hanno lasciato un cratere sotto il supporto di lancio orbitale, colpendo le infrastrutture vicine con pezzi volanti di cemento e altri detriti.

Il supporto di lancio orbitale di Starbase non dispone di una struttura progettata per deviare lo scarico dei razzi lontano dalla piattaforma durante il decollo. Questi fossi sono caratteristiche comuni delle piattaforme che ospitano lanci. Ad esempio, la NASA ne ha recentemente costruito uno nuovo al Pad 39B del Kennedy Space Center, in modo che il sito possa supportare i decolli del gigantesco megarazzo Space Launch System (SLS).

SLS ha volato per la prima volta lo scorso novembre, partendo dal Pad 39B per dare il via alla missione lunare Artemis I della NASA. L’hardware del pad ha subito alcuni danni, ma ha resistito agli 8,8 milioni di libbre di spinta generati dall’SLS al decollo.

Artemis I ha reso SLS il razzo più potente mai volato con successo, ma Starship è su un altro livello: i suoi Raptor di primo stadio producono circa 16,5 milioni di libbre di spinta quando sono accesi a piena capacità. Diversi Raptor non hanno funzionato però come previsto giovedì, quindi i livelli di spinta durante il volo di debutto erano inferiori a quel livello massimo.

SpaceX ha preso in considerazione l’idea di scavare un fossato a tale scopo a Starbase, che si trova vicino alla spiaggia di Boca Chica, ma alla fine ha deciso di non farlo.

Venerdì scorso il patron Elon Musk ha twittato che SpaceX ha iniziato a costruire “un’enorme piastra d’acciaio raffreddata ad acqua da mettere sotto il supporto di lancio” tre mesi fa. La piastra non era pronta in tempo per il debutto di Starship, ma SpaceX è andata avanti comunque, immaginando che il cemento sottostante – uno speciale tipo resistente al calore chiamato Fondag – potesse sopravvivere a un liftoff.

La società ha basato tale determinazione sui dati del primo “fuoco statico” a piena forza di Starship nel febbraio 2008, quando ai 33 Raptor del primo stadio è stato ordinato di accendersi brevemente mentre il veicolo è rimasto ancorato al suolo. Trentuno dei 33 hanno operato come previsto, 2 non si sono accesi.

Il fuoco statico di febbraio non ha fornito tutta la potenza di un vero lancio, ha osservato Musk successivamente. “Ancora all’inizio dell’analisi, ma la forza dei motori quando hanno accelerato il 20 aprile potrebbe aver frantumato il cemento, piuttosto che semplicemente eroderlo. I motori erano solo a metà spinta per il test di incendio statico,” ha scritto.

Dovremmo sapere abbastanza presto se la nuova piastra d’acciaio fornirà una protezione adeguata al supporto di lancio orbitale in futuro. Musk ha affermato che SpaceX dovrebbe essere pronta a provare un altro lancio di Starship tra “1 o 2 mesi“.