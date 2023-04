Barcellona e nord-est Spagna: verso emergenza siccità e restrizioni

MeteoWeb

Le autorità del nord-est della Spagna hanno avvertito che Barcellona e un’ampia area circostante che ospita circa 6 milioni di persone potrebbero dover affrontare restrizioni ancora più severe sull’uso dell’acqua nei prossimi mesi. Samuel Reyes, capo dell’Agenzia catalana per l’acqua che gestisce le risorse idriche per l’area che comprende Barcellona e altre città minori nel nord-est del Paese, ha avvertito che l’area sarà probabilmente dichiarata in “emergenza siccità” entro settembre, a meno che le previsioni di scarse piogge non si rivelino errate.

“A meno che non piova in primavera e in estate, non ci saranno aumenti nei bacini idrici e verso settembre entreremo in una fase di emergenza per il sistema fluviale del Llobregat”, ha dichiarato Reyes. Il sistema fluviale Ter-Llobregat fornisce l’acqua principale a Barcellona, Girona e ad altre città e villaggi minori. Il governo spagnolo ha annunciato oggi che i suoi serbatoi, insieme ad altri nella Catalogna settentrionale, si sono ridotti al 27% della capacità. Solo i bacini collegati a quello del Guadalquivir, nell’Andalusia meridionale, sono messi peggio, con il 26% della capacità.

Siccità da record

Reyes ha detto che molti dei fiumi catalani sono ai minimi storici dopo una siccità che ha battuto tutti i record della regione e che ha costretto le autorità ad iniziare a limitare l’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’industria lo scorso anno. Ai municipi è stato chiesto di smettere di riempire le fontane pubbliche e sono in vigore limiti su altri usi. È in corso un dibattito aperto sull’opportunità di riempire o meno le piscine in estate, con molte città che affermano che sono “rifugi climatici” ideali.

In uno sforzo straordinario per salvare fino all’ultima goccia d’acqua, nelle ultime settimane le autorità hanno trasferito con successo circa 13 ettometri cubi d’acqua dal serbatoio Sau della Catalogna. Per garantire la qualità dell’acqua ed evitare una massiccia moria di pesci, le autorità hanno abbattuto 4.000 pesci appartenenti a specie invasive. L’agenzia di Reyes ha riferito oggi che il processo si è concluso. Sau è ora uno dei tre bacini idrici che i vigili del fuoco della Catalogna hanno dichiarato che non potranno più utilizzare per ricaricare l’acqua per combattere gli incendi.

Emergenza in Catalogna

“La siccità è diventata la principale preoccupazione di questo Paese”, ha dichiarato Patrícia Plaja, portavoce del governo catalano.

In base alle attuali restrizioni, nelle città della Catalogna è in vigore il limite di utilizzo di 230 litri d’acqua per persona al giorno, che comprende l’acqua per uso personale e quella che il municipio impiega per ogni abitante per servizi come la pulizia delle strade. Questo limite scenderebbe a 200 litri al giorno nella fase di “emergenza” del piano di siccità della Catalogna.

L’agenzia idrica afferma che una persona media consuma circa 116 litri al giorno per uso domestico. Il governo catalano sta proponendo una legislazione regionale che gli consentirebbe di imporre multe alle città che utilizzano troppa acqua. Nel 2008 la Catalogna ha dovuto affrontare una grave siccità e ha fatto ricorso a navi cisterna per trasportare l’acqua a Barcellona.

Reyes ha dichiarato di recente all’Associated Press che la sua agenzia non raccomanderebbe un nuovo utilizzo di questo metodo, né sosterrebbe un possibile reindirizzamento dell’acqua dal bacino molto più grande del fiume Ebro, nel sud della Catalogna.