Spazio, Saccoccia: “il budget ASI si è quasi triplicato nel 2023”

Il budget dell’Agenzia Spaziale Italiana “ha raggiunto gli oltre i 2 miliardi di euro per il 2023 partendo dagli 800 milioni“ del precedente periodo. Questa dichiarazione è stata fatta dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, nel corso dell’incontro dedicato al bilancio Asi per il quadriennio 2019- 2023. Il Presidente, riferendosi al quartier generale dell’Agenzia, a Roma, Saccoccia ha rilevato che il “budget di ASI si è quasi triplicato nel corso del mandato” ormai in scadenza e, ha continuato il Presidente dell’ASI “è un po’ anomalo questo picco. Solo l’anno scorso sono stati allocati in finanziaria fondi nuovi e questo comporta un’onda d’urto sulle attività“.

“Quello che conta è come sono stati messi a terra questi fondi” ha continuato Saccoccia sottolineando il ruolo “dell’intera filiera” e del settore spaziale italiano. Saccoccia ha parlato le missioni ASI sottolineando che “il nuovo spazio permette con satelliti di pochi chili di fare grandi cose” come nel caso di “ArgoMoon, il mini satellite italiano realizzato da Argotec, l’unico europeo, a bordo della missione ArtemisI della NASA verso la Luna“. Saccoccia ha sottolineato inoltre la realizzazione della “seconda generazione ComsoSkyMed, l’unica costellazione duale civile militare che il resto del mondo ci invidia“.

La missione NASA Dart

Tra le tante missioni ricordate da Saccoccia anche “LiCia Cube, il cubesat che ha volato come autostoppista sulla missione NASA Dart” che è andata a studiare gli asteroidi per gestire un eventuale impatto con la terra. “E’ un oggettino di pochi chili, grande appena come una scatola di stivali, ma – ha proseguito il presidente dell’Asi – ha imparato con l’Intelligenza Artificiale, a 16 milioni di distanza dalla terra, a seguire la missione e riprendere il sistema binario“.

LiCia Cube ha testimoniato l’avvenuto impatto di Dart sulla superficie di Dimorphos, “ha fatto una missione importantissima” ha commentato Saccoccia ricordando anche, “a bordo della nuova generazione di satelliti meteo” Meteosat Third Generation, “il cacciatore di fulmini realizzato dall’italiana Leonardo“. “E’ una eccellenza assoluta” ha scandito Saccoccia.