L’epico viaggio di Starship: cosa accadrà e come vedere lo storico lancio

SpaceX si sta preparando per un evento storico: il primo lancio a velocità orbitale del suo booster Super Heavy e dello stadio superiore Starship. Il lancio del sistema progettato per lo Spazio profondo è previsto dalla struttura Starbase di SpaceX vicino a Boca Chica, in Texas, lunedì 17 aprile, durante una finestra di 150 minuti che si aprirà alle 14 ora italiana.

Il gigantesco sistema Starship, alto 120 metri è stato impilato sul supporto di lancio orbitale di Starbase il 5 aprile, per i test pre-lancio.

Il veicolo Starship

Starship è composto da un enorme booster primo stadio, chiamato Super Heavy, e da un veicolo stadio superiore noto anche questo come Starship. Il volo di prova utilizzerà, in particolare, i prototipi Ship 24 e Booster 7.

Starship e i suoi voli di prova sono stati tra gli sviluppi più accattivanti nel settore spaziale, e la prima missione orbitale è stata a lungo attesa. Il lancio di prova, tuttavia, sarà un altro passo su un lungo cammino verso la piena operatività del lanciatore.

Cosa accadrà il 17 aprile, dal lancio allo splashdown

L’intero volo durerà circa 90 minuti, partendo da Starbase, volando verso Est sul Golfo del Messico e finendo vicino alle Hawaii. Sia Super Heavy che Starship sono progettati per essere completamente riutilizzabili, ma questo sarà l’unico volo per Booster 7 e Ship 24; entrambi i veicoli effettueranno uno splashdown invece di effettuare atterraggi verticali e motorizzati sulla terraferma o su una “nave drone”, come fanno comunemente i primi stadi dei razzi Falcon 9 e Falcon Heavy di SpaceX.

Secondo quanto ha reso noto SpaceX, i 33 motori Raptor a metano-ossigeno liquido di Booster 7 dovrebbero spegnersi dopo 169 secondi dal liftoff e separarsi da Ship 24 tre secondi dopo. Booster 7 riavvierà alcuni dei suoi motori che lo riporteranno verso il Texas, per poi ammarare a circa 32 km dalla costa nel Golfo del Messico circa 8 minuti dopo il lancio.

I 6 motori Raptor dello stadio superiore di Starship, nel frattempo, si avvieranno dopo 177 secondi, o poco meno di 3 minuti dal liftoff, continuando il viaggio verso Est. Quei motori rimarranno accesi per circa 6 ​​minuti e mezzo, spegnendosi dopo 560 secondi dal lancio.

Shp 24 non completerà un’orbita completa della Terra, ma raggiungerà quella che viene definita velocità orbitale – per l’orbita terrestre bassa, circa 28mila km/h – a un’altitudine di circa 240 km, se tutto andrà secondo i piani.

Starship verrà quindi sottoposto a un test di rientro ad alta velocità nell’atmosfera terrestre. Se tutto andrà secondo i piani, effettuerà un ammaraggio a circa 100 km al largo della costa nord-occidentale di Kauai, parte dell’arcipelago hawaiano. Lo splashdown dovrebbe avvenire 90 minuti dopo il decollo da Boca Chica.

Il lancio di Starship, una miniera di informazioni essenziali

Il volo di prova intende fornire molte informazioni preziose a SpaceX con l’obiettivo di rendere Starship completamente operativa.

“SpaceX intende raccogliere quanti più dati possibili durante il volo per quantificare le dinamiche di rientro e comprendere meglio cosa sperimenta il veicolo in un regime di volo che è estremamente difficile da prevedere o replicare con precisione a livello computazionale,” si legge in un documento sul volo di prova che SpaceX ha presentato alla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti nel 2021. “Questi dati fisseranno eventuali modifiche nella progettazione del veicolo dopo il primo volo e consentiranno di realizzare modelli migliori da utilizzare nelle nostre simulazioni interne“.

Obiettivo Luna e Marte

SpaceX ha realizzato numerosi prototipi dei suoi elementi Starship, con miglioramenti alle sue strutture, sistemi e software presi in considerazione e implementati dopo ogni test o volo. Alcune delle sue principali pietre miliari sono state immediatamente seguite da conclusioni esplosive.

Questo primo volo a velocità orbitale è il passo più impegnativo e significativo finora e fornirà una serie di informazioni essenziali, indipendentemente dal risultato.

La visione a lungo termine di SpaceX è rivoluzionaria: Starship in futuro trasporterà persone e payload sulla Luna e su Marte, con la possibilità di riutilizzo dei componenti, che riduce anche notevolmente il costo dei lanci.

Come e quando vedere lo storico lancio di Starship

Il primo volo di prova di Starship di SpaceX è attualmente programmato per il lancio lunedì 17 aprile, con una finestra di lancio di 150 minuti che si aprirà alle 14 ora italiana. Il live streaming di SpaceX dovrebbe iniziare 45 minuti prima del decollo, alle 13:15 ora italiana. Di seguito il webcast.