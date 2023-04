La Stazione Zoologica Anton Dohrn festeggia 150 anni | FOTO

MeteoWeb

Il 6 Aprile la Stazione Zoologica Anton Dohrn invita tutti a leggere le pagine della sua storia dal 1872 presentando il libro “La vita del Mare – il mare per la Vita: 150 anni di ricerca alla Stazione Zoologica Anton Dohrn” e il fumetto e la mostra in cornice Comicon “La medusa immortale”. Il 6 aprile 2023 alle ore 16.30 presso la sala polifunzionale del Museo Darwin-Dohrn, la Stazione Zoologica racconterà alla cittadinanza storie inedite del suo passato e curiosità sul suo presente. Saranno presentati il volume “La vita del Mare. Il mare per la Vita. 150 anni di ricerca alla Stazione Zoologica Anton Dohrn” a cura di Ferdinando Boero, Christiane Groeben e Alessandra Passariello pubblicato dalla casa editrice Giunti e il fumetto “La medusa immortale” di Diego Cajelli e Francesco Frongia pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli.

La Stazione Zoologica verrà raccontata attraverso tre diversi punti di vista: quello dei nostri predecessori, le cui testimonianze sono custodite negli archivi dell’ente e costituiscono i dati grezzi dai quali partire per forgiare la nostra memoria. Quello degli scienziati e delle scienziate di oggi la cui attività di ricerca rappresenta il cuore pulsante dell’istituto. Infine, il punto di vista super partes di colei che ha assistito a tutti e 150 gli anni di esistenza dell’istituto, la Turritopsis dohrnii, la medusa immortale che prende il nome proprio da Anton Dohrn. La Stazione Zoologica, custode di un patrimonio comune, sceglie di utilizzare il suo passato in continuità culturale e scientifica con il presente, iscrivendo la sua ricca tradizione di ricerca all’interno di una sempre più condivisa cultura del mare.

150 anni di ricerca marina

Tutto questo prenderà vita con una tavola rotonda moderata da Claudia Gili – Direttore del Dipartimento di Conservazione Animali marini e Public engagement della SZN – che coinvolgerà gli autori e contemporaneamente inaugurerà la mostra “La medusa immortale” realizzata da alino e Giandomenico “Ludwig” Maglione, nella fantastica cornice del Comicon.

“150 anni di ricerca marina vedono la Stazione Zoologica Anton Dohrn all’altezza dell’eredità ricevuta dalla famiglia Dohrn. Chi lavora qui sta davvero sulle spalle dei giganti” – evidenzia Ferdinando Boero, Presidente della Fondazione Dohrn – “Gli argomenti affrontati alla Stazione Zoologica ai tempi di Dohrn (la biodiversità, gli ecosistemi e i grandi problemi della biologia) occupano ancora tutte le agende delle priorità. Qui a Napoli, grazie alla Stazione Zoologica, possiamo guardare le condizioni del mare di oggi conoscendo le condizioni di più di un secolo fa. Non esiste altro posto al mondo dove questo sia possibile. Napoli è città dove è nata la moderna biologia marina e dove un coetaneo di Dohrn, Étienne-Jules Marey, ha posto le basi per l’invenzione del cinema: La Fondazione Dohrn ha partecipato alle celebrazioni.”