Svelata la sorte di Zhurong, la Cina si arrende e conferma i sospetti

MeteoWeb

Il capo progettista del programma cinese di esplorazione di Marte ha fornito informazioni molto attese sullo stato di Zhurong, confermando ipotesi e sospetti della comunità scientifica. Il rover a energia solare, che fa parte della missione cinese Tianwen 1, è stato in ibernazione durante l’inverno nell’emisfero settentrionale del pianeta dal maggio 2022. Avrebbe dovuto svegliarsi autonomamente a dicembre, una volta migliorate le condizioni di illuminazione e la temperatura. Tuttavia, la Cina è rimasta in silenzio riguardo la sorte di Zhurong mentre dicembre andava e veniva. Il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA ha confermato a febbraio che il rover è rimasto fermo per mesi.

Ora, il capo progettista della missione, Zhang Rongqiao, ha riferito questa settimana alla China Central Television che il team ritiene che Zhurong non si sia svegliato perché sui pannelli solari del rover si è accumulata una quantità di polvere superiore al previsto. Ciò significa che la luce solare ricevuta dal rover non è stata sufficiente per consentirne il risveglio.

L’accumulo di polvere e la mancanza di energia

“Stimiamo che la più grande possibilità sia che l’imprevedibile accumulo di polvere su Marte abbia portato a una diminuzione della capacità di generazione di energia, che non è abbastanza alta da svegliarlo,” ha detto Zhang.

La soglia per la ripresa delle attività è una temperatura superiore a -15°C e una generazione di energia superiore a 140 watt. Zhang ha affermato che se i livelli di polvere sui pannelli sono del 30% superiori al previsto, Zhurong necessiterebbe livelli di luce solare più forti per la riattivazione. Un livello del 40% o maggiore ai livelli attesi significherebbe che il rover non sarà in grado di svegliarsi.

Il solstizio d’estate nell’emisfero settentrionale su Marte si verifica a metà luglio, secondo la Planetary Society, quando le condizioni di luce e temperatura possono essere le più favorevoli.

Entrambi i Spirit e Opportunity della NASA alla fine hanno ceduto alla polvere marziana che ha ricoperto i pannelli solari, riducendo la produzione di energia al di sotto dei livelli adeguati per il funzionamento.

La missione di Zhurong

Zhurong è atterrato nell’area nota come Utopia Planitia nel maggio 2021, segnando il successo del primo tentativo di atterraggio su Marte della Cina. Il rover è entrato in modalità dormiente nel maggio 2022. Indipendentemente dal fatto che Zhurong si riattivi o meno, la missione ha già superato la durata prevista di 3 mesi terrestri. Come il suo compagno orbiter Tianwen 1, l rover ha anche completato i suoi obiettivi scientifici primari.