Tanta neve sulle montagne del Veneto, oltre 130 cm sulle Dolomiti

Ha continuato a nevicare nella notte sulle montagne del Veneto, con un clima che di primaverile ha ben poco. Sulle Dolomiti i fiocchi bianchi sono caduti fino ai centri di valle, come Cortina, mentre in quota lo spessore della neve fresca varia tra i 10 e i 40 cm, secondo quanto riporta il bollettino Arpav. I fiocchi bianchi sono caduti anche sull’altopiano di Asiago e sulle prealpi veronesi. Sulle Dolomiti settentrionali il manto bianco presente in alta quota, come nella stazione di Ra Valles, sopra Cortina, supera i 130 cm.

