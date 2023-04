Taranto tra le tappe della crociera piu’ lunga intorno al mondo

MeteoWeb

Il porto di Taranto e’ tra le tappe della crociera di Princess Cruises, la piu’ lunga intorno al mondo. Lo comunica oggi l’Autorita’ di sistema portuale del Mar Ionio, affermando che “Princess Cruises”, brand del gruppo Carnival Corporation, una delle compagnie di navigazione leader a livello globale, ha appena lanciato l’itinerario del viaggio intorno al mondo piu’ lungo di sempre: 116 giorni di navigazione alla scoperta di 5 continenti a bordo della nave Island Princess a partire da gennaio 2025. “Taranto – rileva l’Authority – rappresenta l’unica meta nuova in Italia per la World Cruise. Nel ricco itinerario che si snoda tra 51 destinazioni in 26 Paesi diversi, lo scalo ionico compare, insieme a Bar in Montenegro, quale novita’ assoluta per i passeggeri della compagnia statunitense. Un viaggio – si afferma – che unisce sapientemente in un unico programma i porti piu’ noti a livello mondiale, e gli scali fuori dagli itinerari piu’ battuti. Taranto si inserisce perfettamente nell’itinerario con la sua proposta turistica competitiva legata al patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico di Puglia e Basilicata”.

Per l’Authority, “la citta’-porto di Taranto si posiziona nello scenario mediterraneo come boutique port, meta di nicchia per i viaggiatori internazionali piu’ esigenti, e si prepara ad accogliere quest’anno i passeggeri in imbarco e sbarco per Costa”. E oggi, intanto, all’Authority il presidente Sergio Prete ed il segretario generale Roberto Settembrini hanno accolto una delegazione internazionale di 10 imprese del Norvegian Offshore Wind Cluster, organizzazione che riunisce la supply chain (la catena delle forniture) dell’industria eolica offshore norvegese. In questi giorni, spiega l’Authority, il Cluster norvegese e’ in visita in Italia nell’ambito di una missione di incoming promossa in sinergia con Norway Innovation (Italy), organizzazione ufficiale del Governo Norvegese che ha il mandato di facilitare le connessioni industriali e business tra Norvegia e Italia in team con l’Ambasciata di Norvegia a Roma.

Per l’Authority del Mar Ionio, “la visita odierna ha rappresentato una proficua opportunita’ di conoscenza reciproca dei progetti e delle iniziative legate al settore della produzione energetica da fonti rinnovabili. E’ emerso – si sottolinea – un particolare interesse da parte della delegazione norvegese verso le progettualita’ in divenire nel porto di Taranto anche con riferimento alle potenzialita’ di sviluppo della struttura portuale in relazione al futuro dell’industria dell’eolico off-shore, a beneficio della piu’ sinergica collaborazione tra operatori italiani e norvegesi.”