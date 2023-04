Temperature gelide in Emilia-Romagna: -5°C a Carpi | DATI

MeteoWeb

Nella Settimana di Pasqua prosegue la fase segnata da clima insolitamente freddo, con temperature inferiori alla norma. In Emilia-Romagna la notte è trascorsa senza nubi e senza vento, con valori minimi nell’entroterra tra -3°C e -5°C. In dettaglio, si segnalano:

-5,0°C a Carpi sud (MO)

a Carpi sud (MO) -4,8°C a San Lorenzo della Pioppa (MO)

a San Lorenzo della Pioppa (MO) – 4,6°C a Ca Rossa (FC)

a Ca Rossa (FC) -4,2°C a San Cesario sul Panaro (MO), Aguscello (FE) e a Mirandola (MO)

a San Cesario sul Panaro (MO), Aguscello (FE) e a Mirandola (MO) -4,0°C a San Biagio (RA)

a San Biagio (RA) -3,9°C a Lugo Ovest (RA)

a Lugo Ovest (RA) -3,8°C a Rubiera (RE) e Conselice (RA)

a Rubiera (RE) e Conselice (RA) -3,5°C a Sant’Agata Bolognese (BO)

Secondo le previsioni meteo di Arpae, oggi sono previste generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sui rilievi nelle ore pomeridiane ma con assenza di precipitazioni.

