Crollano le temperature, torna la neve sui rilievi appenninici dell’Umbria

L’ondata di freddo che sta interessando in queste ore l’Italia non ha risparmiato il Centro del Paese. Stamattina, in particolare sul versante appenninico dell’Umbria, ma anche su alcuni rilievi interni, è tornata a cadere la neve, che si è spinta fino ai 500-700 metri di quota. Qualche fiocco è stato segnalato anche nel centro storico di Perugia. Le temperature in alcune aree sono scese anche sotto lo zero: a Forca Canapine rilevati +5,2°C, sul monte Cucco -1,6°C.

Un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio è previsto dal Centro funzionale della Protezione civile regionale, con schiarite fin dalla serata.

