Tempesta di ghiaccio in Canada: ancora migliaia di case senza corrente in Quebec

A due giorni dalla potente tempesta di ghiaccio che ha travolto il Canada orientale, uccidendo due persone e causando ingenti danni materiali, in particolare a Montréal, centinaia di migliaia di case in Quebec sono ancora senza corrente. “Abbiamo ripristinato l’alimentazione a poco più di un terzo delle persone colpite dalle interruzioni dovute alla tempesta di ghiaccio”, ha dichiarato il fornitore di energia elettrica Hydro-Quebec. Circa 630.000 case sono rimaste al buio a metà mattina di oggi, rispetto a 1,1 milioni al culmine dell’evento. “Siamo molto soddisfatti della gestione della crisi da parte di Hydro-Quebec“, ha dichiarato il Ministro dell’Economia e dell’Energia del Québec, Pierre Fitzgibbon, durante un briefing con la stampa nella tarda mattinata di oggi.

L’azienda ha stimato che sarà in grado di ripristinare l’energia elettrica per la maggior parte dei clienti entro la mezzanotte. “Sappiamo che per alcuni clienti la situazione durerà fino a domenica, potenzialmente fino a lunedì“, ha detto Régis Tellier, portavoce di Hydro-Quebec. “Condizioni meteorologiche più favorevoli” nel corso della giornata dovrebbero “accelerare il ripristino del servizio”, ha aggiunto.

Nel frattempo, la città di Montréal, in cui si è verificata circa la metà delle interruzioni, ha aperto sei rifugi temporanei di emergenza dove i residenti senza corrente hanno trascorso la notte. Questi centri sono rimasti aperti durante il giorno per coloro che desideravano riscaldarsi nel primo giorno del lungo weekend di Pasqua. Centinaia di dipendenti del Comune di Montreal sono ancora impegnati sul campo, soprattutto nei parchi dove molti rami sono crollati sotto il peso del ghiaccio. Con temperature di circa 1°C, il ghiaccio si è sciolto, ma le raffiche di vento scuotono gli alberi, con il rischio di caduta di nuovi rami. Le autorità continuano a consigliare alle persone di non avvicinarsi alle linee elettriche.

Dall’inizio della tempesta in Canada sono stati segnalati dalle autorità due decessi: un residente dell’Ontario orientale ucciso dalla caduta di un albero, e un uomo di 60 anni in Quebec ferito mortalmente da un ramo mentre cercava di liberare il suo giardino. La tempesta ha colpito il Quebec e l’Ontario, le due province più popolose del Canada. Si è trattato della più grande interruzione di corrente in Quebec dalla tempesta di ghiaccio del 1998, che ha gettato la provincia nel caos per diverse settimane.