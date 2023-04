Tempesta di ghiaccio paralizza il Canada, 2 morti e un milione di persone senza elettricità | FOTO

MeteoWeb

Due persone sono morte e più di un milione sono rimaste senza elettricità nelle scorse ore dopo che una tempesta di ghiaccio ha colpito le due province più popolose del Canada, accompagnata da pioggia gelata e forti venti che hanno abbattuto alberi e danneggiato linee elettriche.

Blackout diffusi hanno colpito circa un milione di persone in Québec e circa 110mila in Ontario, secondo Poweroutage.com. “Montréal è devastata“, ma la situazione è “sotto controllo“, ha dichiarato il Ministro dell’Economia e dell’Energia del Québec, Pierre Fitzgibbon.

Tempesta di ghiaccio in Canada, “momento molto difficile”

L’allerta meteo è stata revocata, ma le autorità hanno invitato alla cautela, avvertendo la popolazione di stare lontano dalla linee elettriche interrotte e di evitare di camminare in aree boscate dove gli alberi carichi di ghiaccio potrebbero cadere. Una delle vittime è un abitante dell’Ontario rimasto ucciso dalla caduta di un albero. L’altra vittima è un 60enne, schiacciato da un ramo che stava tentando di tagliare nel suo cortile, a circa 60 k a Ovest di Montréal.

Il Québec che ha subito il blackout più consistente dalla tempesta di ghiaccio del 1998, quando la provincia è rimasta nel caos per settimane. “E’ un momento molto difficile per gli abitanti di Montréal, per le persone della regione che sono state colpite da questa tempesta di ghiaccio,” ha dichiarato il primo ministro Justin Trudeau.