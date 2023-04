Lieve terremoto a Benevento: controlli nelle scuole

MeteoWeb

Una scossa di terremoto magnitudo 2.1 è stata registrata dall’INGV alle 10:11 nella zona di Benevento. L’epicentro è stato localizzato a 3 km a Nord del capoluogo sannita a una profondità di circa 10 km. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto in via precauzionale un sopralluogo tecnico ​nelle scuole di proprietà comunale.​ Non si segnalano al momento danni a persone o cose.