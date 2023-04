Forte terremoto in Sicilia, grande paura a Catania | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 14:06 in Sicilia, in modo particolare a Catania, ma anche a Siracusa, Ragusa e Messina, con segnalazioni persino da Malta. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento magnitudo ML 4.4, avvenuto sulla costa catanese, ad una profondità di 17 km.

Il terremoto è stato localizzato a 5 km da Aci Castello, 8 km da Valverde, 9 km da Acireale, 10 km da Catania, 54 km da Siracusa, 75 km da Reggio Calabria, 79 km da Ragusa, 80 km da Messina, 84 km da Modica, 87 km da Vittoria, 98 km da Gela e 100 km da Caltanissetta.

La popolazione delle zone vicino all’epicentro si è riversata in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati in via precauzionale. Ai vigili del fuoco non è giunta al momento alcuna segnalazione di danni e/o crolli. Nessuna segnalazione è giunta all’INGV e alla sala operativa delle forze dell’ordine.