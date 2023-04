Terremoto avvertito a Foggia: epicentro nel Gargano, scuole evacuate | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 09:28 in provincia di Foggia, nel Gargano. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.8, localizzato a 11 km Nord da Monte Sant’Angelo (FG). Il terremoto è stato rilevato ad una profondità di 25 km.

La scossa è stata avvertita in numerosi comuni del promontorio del Gargano come Rodi, Ischitella e Carpino. In alcuni casi, in via precauzionale, i presidi di alcuni istituti scolastici hanno evacuato gli edifici. Gli studenti sono poi tornati regolarmente in classe. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.