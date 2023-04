Raffica di scosse di terremoto nei Campi Flegrei, paura a Napoli e Pozzuoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura a Napoli e Pozzuoli oggi, sabato 15 aprile. Diverse scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione prima delle 8. Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si è verificato un evento magnitudo Md 1.4 alle 07:44, magnitudo Md 1.4 alle 07:49 ed un sisma magnitudo Md 2.8 alle 07:54, ad una profondità tra 2 e 3 km e con epicentro nei Campi Flegrei.

Le scosse di terremoto sono state localizzate a circa 7 km da Pozzuoli, Bacoli e Quarto, 8 km da Napoli, 9 km da Monte di Procida, 10 km da Marano di Napoli, 13 km da Giugliano in Campania e 15 km da Casoria. Non risultano al momento danni a persone o cose.

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore 07:54 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato lungo la costa all’altezza del quartiere Bagnoli di Napoli, si è prodotto alle 07:54, ora locale, alla profondità di 2.4 km con magnitudo Md=2.8± 0,3” viene spiegato in una nota. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.