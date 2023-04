Forte terremoto nel Pacifico: epicentro vicino alle coste dell’Alaska

MeteoWeb

Un forte terremoto si è verificato oggi, sabato 29 aprile, nelle acque dell’Oceano Pacifico settentrionale. Alle 18:32 italiane (le 8:32 locali), è avvenuta una scossa di magnitudo 6.2 con epicentro nel Golfo dell’Alaska, a 106km di distanza da Chignik, una comunità di 87 persone nella Penisola dell’Alaska. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 77km. Il sisma è stato avvertito in una comunità a nord-ovest di Anchorage, ha detto l’Alaska Earthquake Center. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o danni.