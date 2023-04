“Danni incredibili” e vittime: almeno 8 tornado hanno attraversato l’Oklahoma | FOTO

MeteoWeb

E’ stata una corsa contro il tempo per ripristinare l’energia elettrica per migliaia di residenti, dopo che diversi tornado hanno colpito l’Oklahoma, in quella che è stata un’altra tempesta primaverile mortale negli Stati Uniti: sono state riportate almeno 3 vittime e decine di case sono rimaste danneggiate. Dopo che almeno 8 tornado hanno attraversato l’Oklahoma, il governatore Kevin Stitt ha reso noto che le autorità stavano ancora valutando l’entità della distruzione. Situazione critica in particolare a Shawnee, dove quasi tutti gli edifici dell’Oklahoma Baptist University sono rimasti danneggiati.

“Il danno è incredibile,” ha dichiarato Stitt dopo avere visitato la città. Da 50 a 100 case sono state danneggiate. “Ci sono sicuramente dozzine di feriti vari, da quelli minori fino a quelli mortali,” ha affermato il vice sceriffo Scott Gibbons della contea di McClain, la contea a Sud di Oklahoma City dove si trova Cole.

Le tempeste questa primavera hanno ucciso decine di persone in un’ampia fascia del Paese, compreso uno a marzo che ha prodotto tornado e ucciso almeno 32 persone dall’Arkansas al Delaware. Pochi giorni dopo, un altro tornado ha provocato 5 morti nel Missouri.

Dopo le tempeste, Stitt ha dichiarato lo stato di emergenza in 5 contee: Cleveland, Lincoln, McClain, Oklahoma e Pottawatomie. Al culmine della tempesta, sono state segnalate più di 34mila interruzioni di corrente.