Decine di tornado dall’Arkansas al Delaware: scia di distruzione in 11 Stati USA, 32 morti

Feroci tempeste hanno generato decine di tornado nel Sud e dal Midwest al Nord/Est degli USA. Almeno 32 persone hanno perso la vita. Tornado confermati o sospetti hanno colpito 11 Stati e distrutto case e attività commerciali, provocato crolli di alberi e devastato interi quartieri. Nove persone sono decedute in una contea del Tennessee per un totale di 15 vittime, 4 nell’Indiana, 4 nell’Illinois e 4 nella piccola città di Wynne, in Arkansas. Altri decessi per le tempeste che hanno colpito da venerdì notte a sabato sono stati segnalati in Alabama e Mississippi. Il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per vaste aree del Paese, mettendo a disposizione risorse federali e aiuti finanziari per sostenere la ripresa.

Il National Weather Service ha confermato nelle scorse ore che un tornado è stato responsabile di danni a diverse case vicino a Bridgeville, nel Delaware. Una persona è stata trovata morta all’interno di una casa gravemente danneggiata sabato notte, ha riferito la polizia di stato del Delaware. Potrebbero essere necessari giorni per confermare tutti i recenti tornado.

Il Tennessee ha registrato almeno 15 morti, di cui nove nella contea di McNairy, a est di Memphis, secondo Patrick Sheehan, direttore della Tennessee Emergency Management Agency.

Quasi 1.800 voli sono stati cancellati e migliaia hanno subito ritardi negli Stati Uniti nel corso del fine settimana appena trascorso, a causa delle tempeste abbattutesi sulla regione centro-occidentale e meridionale del Paese. Secondo il sito di monitoraggio del traffico aereo FlightAware, 974 voli sono stati cancellati sabato e altri 796 nella giornata di ieri. I voli che hanno subito ritardi sono stati 4.401 sabato e ben 8.555 nella giornata di ieri. L’aeroporto maggiormente interessato da ritardi e cancellazioni è stato quello di Dallas-Fort Worth, nel Texas, seguito da quello di Minneapolis-St. Paul, nel Minnesota.