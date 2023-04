Trentino, trovato morto un cucciolo di orso in Val di Sole

MeteoWeb

La carcassa di un piccolo di orso e’ stata rinvenuta oggi pomeriggio in Bassa Val di Sole in Trentino. L’animale di eta’ 3-4 mesi e’ stato recuperato dal personale forestale e sara’ inviato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie che accertera’ le cause del decesso. L’orsetto rinvenuto non e’ figlio dell’orsa ‘Jj4’, l’esemplare che il 5 aprile scorso ha aggredito e ferito mortalmente il runner Andrea Papi e che dalla notte di martedi’ scorso si trova presso il centro faunistico del Casteller in attesa di quanto decidera’ il Tar di Trento il prossimo 11 maggio. Come informa la Provincia Autonoma di Trento, i cui cuccioloni di ‘Jj4′ sono gia’ svezzati e indipendenti. L’esemplare rinvenuto morto appare molto piccolo e denutrito.