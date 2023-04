Usa, terremoto di magnitudo 4.0 in Oklahoma: nessun danno

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato in Oklahoma centrale. Lo riporta l’US Geological che ha parlato di una serie di sei scosse consecutive nello Stato, viciono a Carney, a circa una sessantina di chilometri da Oklahoma City. Al momento non sono stati segnalati feriti o danni gravi. La Oklahoma Corporation Commission, che gestisci gli impianti petroliferi e del gas nello stato, sta inviando ispettori nell’area in cui si trovano i pozzi.