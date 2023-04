Meteo USA: numero record di tornado nei primi 3 mesi del 2023

MeteoWeb

Molte città degli USA hanno subito gravi danni da forti e frequenti ondate di maltempo finora in questo 2023. Secondo il National Weather Service (NWS), il pattern di tempeste incredibilmente attivo che è persistito per gran parte del 2023 finora ha prodotto una quantità storica di tornado durante i primi tre mesi dell’anno. L’NWS ha recentemente aggiornato il numero di tornado preliminari nel Paese dall’inizio dell’anno, portando il numero a 466. La cifra, ancora preliminare, è un numero record di tornado nei primi tre mesi dell’anno dall’inizio delle registrazioni nel 1950. Quando i dati delle tempeste saranno finalizzati, il conteggio potrebbe cambiare.

I tornado hanno iniziato a colpire gli USA quasi immediatamente quest’anno, con più di una dozzina di tornado segnalati il 2 gennaio. Il mese è rimasto attivo fino alla fine e, con 166 segnalazioni preliminari di tornado, si è concluso come il secondo gennaio più attivo per tornado registrati. Solo il gennaio 1999, che si è concluso con 214 tornado, ne ha avuti di più.

Le cause

“Abbiamo visto una corrente a getto relativamente forte che è stata presente negli Stati Uniti“, ha spiegato il meteorologo di AccuWeather Isaac Longley a proposito dell’inizio selvaggio dell’anno. “Ciò ha portato a molteplici sistemi di tempesta che emergono dalle Plains e nel Sud e nel Midwest, e ha anche portato le dinamiche del vento necessarie per supportare i temporali rotanti“. Longley ha anche indicato temperature superficiali del mare superiori alla media nel Golfo del Messico, che “hanno portato ad abbondanti quantità di umidità per aiutare ad alimentare questi temporali rotanti e tornado”.

I tornado negli USA all’inizio del 2023

Le segnalazioni di tornado negli USA si sono concentrate principalmente nel Sud-Est, con stati come Mississippi, Louisiana, Arkansas e Alabama colpiti duramente nel mese di marzo. Il 24 marzo, un tornado EF4 confermato ha devastato la città di Rolling Fork, nel Mississippi, e 21 persone sono state uccise nello stato. Una settimana dopo, marzo si è concluso con un outbreak di tornado che ha spinto i numeri del 2023 in una posizione da record. Un totale di 122 tornado preliminari sono stati segnalati dall’NWS il 31 marzo, il quarto maggior numero di tornado in un giorno almeno dal 1950. Gli unici giorni più estremi sono stati il 27 aprile 2011 (173 tornado); 3 aprile 1974 (143 tornado) e 15 dicembre 2021 (125 tornado). Gli eventi del 2011 e del 1974 sono stati definiti “super outbreak” dai meteorologi.

Durante l’outbreak sono stati segnalati almeno 25 decessi in sette stati. Dieci persone sono state uccise nel Tennessee, 5 in Arkansas e una in Alabama e Mississippi.

Il periodo peggiore per i tornado inizia adesso

Le minacce di tornado sono tutt’altro che finite nel 2023, poiché gli USA sono appena entrati nei tre mesi in cui si verifica la maggior parte dell’attività tornadica. Gli ingredienti per potenti tempeste e grandi tornado si incontrano più frequentemente nei mesi di aprile, maggio e giugno, con il 25 maggio che è il giorno con il maggior numero di segnalazioni di tornado.

Aprile ha già generato diversi tornado, tra cui uno il 5 aprile che ha colpito Glen Allen, nel Missouri, causando 5 vittime e gravi danni e uno nell’area di Louisville dove è morta una persona.

Sebbene l’area tipicamente considerata “Tornado Alley” sia nel Midwest, ci sono stati segnali che la “Tornado Alley” si sia spostata, portando ancora più pericoli nel Sud-Est. “Quando si osservano le tendenze in cui si sono verificati i tornado negli ultimi anni, è molto chiaro che ci sono stati più tornado più a Sud e più a Est rispetto a quello che le persone hanno tipicamente conosciuto come la Tornado Alley nelle Plains”, ha affermato il meteorologo capo di AccuWeather Jonathan Porter.