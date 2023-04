Valanga sopra Courmayeur: persone tratte in salvo, un ferito

MeteoWeb

Valanga questa mattina in un canalone sopra Courmayeur. Sul posto il Soccorso alpino valdostano. Secondo le prime informazioni le persone investite dalla massa di neve sarebbero già state estratte. Il distacco si è verificato nella zona del “Canale del Cesso”, sotto Punta Helbronner (3.462 metri). Oggi il pericolo valanghe nella zona è di grado 3-marcato su una scala da 1 a 5.

Tre le persone coinvolte, di cui una ferita in maniera non grave che è stata portata in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici del caso.