Venere e la Luna danzano con le “7 Sorelle” durante una pioggia di stelle cadenti

Pronti per uno spettacolo cosmico stasera? La Luna e Venere – i due oggetti più luminosi nel cielo notturno – sembreranno “scontrarsi” in mezzo a una pioggia di meteoriti, il tutto sullo sfondo di uno straordinario ammasso stellare. Venere apparirà 6 gradi sopra e a sinistra della Luna crescente, con l’ammasso stellare delle Pleiadi – un gruppo di 7 stelle visibili (e molte più deboli) conosciute come le “7 Sorelle” – circa alla stessa distanza apparente sotto una bella e sottile falce di Luna, secondo la NASA.

Come se ciò non bastasse, in cielo sarà protagonista lo sciame meteorico delle Liridi, che raggiungerà il picco da sabato sera a domenica mattina. Meteo permettendo, durante questa finestra potrebbero essere visibili fino a 18 scie meteoriche all’ora, secondo l’American Meteor Society.

Per settimane, la Luna e Venere si sono avvicinati al punto in cui appaiono più vicine l’una all’altra nel cielo terrestre, noto come congiunzione. Questo fenomeno, che si verifica una volta ogni pochi mesi tra la Luna e gli altri pianeti del Sistema Solare, è un’illusione prospettica della nostra visione 2D del cielo notturno. La Luna e Venere sono, ovviamente, in realtà a milioni di km di distanza, e le Pleiadi sono ancora più lontane, a 444 anni luce dalla Terra.

Come vedere lo spettacolo cosmico

Non è necessario un telescopio o di un binocolo per vedere lo spettacolo, anche se eventuale attrezzatura garantisce molti più dettagli rispetto all’occhio nudo.

Con o senza binocolo, per vedere la congiunzione sarà sufficiente rivolgere lo sguardo in basso lungo l’orizzonte occidentale subito dopo il tramonto per vedere la falce di Luna e le scintillanti Pleiadi sospese sotto il brillante Venere. Sul lembo oscurato della falce di Luna, potrebbe anche essere visibile un bagliore, riflesso dalla Terra sulla Luna, è noto come Earthshine. Se il cielo è limpido, saranno visibili le scie luminose delle Liridi.

Le Liridi, uno dei più antichi sciami meteorici noti

Gli sciami meteorici si verificano quando i detriti della coda di una cometa si vaporizzano in alto nell’atmosfera terrestre, facendo apparire la polvere e il ghiaccio liberati dalla cometa come una scia luminosa di gas atmosferico riscaldato. I solchi ardenti del cielo prodotti dalle Liridi – uno dei più antichi sciami meteorici conosciuti e scoperto per la prima volta in Cina intorno al 687 a.C. – sono frammenti della cometa Thatcher.

Il flusso di particelle di detriti spaziali dalla cometa Thatcher è visibile dalla Terra da oltre 2.600 anni e colpisce il nostro pianeta ogni aprile a velocità di circa 47 km/s mentre l’orbita terrestre ci porta attraverso la coda di detriti della Thatcher. La cometa sta viaggiando lentamente intorno al Sole, completando un’orbita una volta ogni 415 anni.