Maltempo, forte vento sulla costa romagnola: enorme pino crolla a Riccione | FOTO

La tempesta Ilina sta portando un forte maltempo al Sud, con forti piogge soprattutto in Calabria e Sicilia, ma ha anche attivato forti venti su buona parte d’Italia. Un forte vento ha colpito anche la costa romagnola, con raffiche di quasi 60km/h. Registrate raffiche di 55km/h a Rimini e Bellaria, 52km/h a Cattolica, 45km/h a Riccione. Proprio a Riccione, il forte vento ha fatto cadere un grosso pino in Viale Dante, una delle arterie principali della città. La pianta, crollata nel primo pomeriggio, ha invaso tutta la strada da una parte all’altra. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto ma è stata distrutta un’ampia porzione della pavimentazione del viale e un palo dell’illuminazione pubblica (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sono in corso di valutazione anche eventuali danneggiamenti agli edifici, visto che l’albero, che era sul lato mare, si è adagiato contro il palazzo posto sul lato monte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per il taglio e la rimozione del pino dalla sede stradale e gli agenti della Polizia locale per dirottare il traffico stante la chiusura temporanea della via. La pianta caduta appartiene a un privato, proprietario della superficie di Viale Dante a uso pubblico su cui era cresciuta. “Ancora una volta possiamo dire che per fortuna non si è fatto male nessuno – osserva in una nota l’assessore comunale all’Ambiente Christian Andruccioli -. Di questa fortuna però non possiamo permetterci di abusarne. Per questa ragione abbiamo deciso di aumentare i fondi per l’analisi del rischio per il nostro sconfinato patrimonio arboreo che conta circa 50.000 piante“.

