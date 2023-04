Così vivremo su Marte, la NASA svela “Mars Dune Alpha” | FOTO

MeteoWeb

Quattro stanze, una palestra e molta sabbia rossa: la NASA ha svelato ieri il suo nuovo habitat simulato di Marte, in cui dei volontari vivranno per un anno per testare come sarà la vita nelle future missioni sul pianeta vicino della Terra. La struttura, creata per 3 esperimenti pianificati chiamati Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), si trova presso l’enorme base di ricerca dell’agenzia spaziale statunitense a Houston, in Texas, il Johnson Space Center.

Quattro volontari parteciperanno alla prima missione quest’estate, durante la quale la NASA prevede di monitorare la loro salute fisica e mentale per comprendere meglio gli effetti di un isolamento così lungo. Con questi dati, la NASA otterrà una migliore comprensione dell’uso delle risorse da parte degli astronauti su Marte, ha affermato Grace Douglas, responsabile degli esperimenti CHAPEA. “Possiamo davvero iniziare a capire come li stiamo supportando con ciò che stiamo fornendo loro, e queste saranno informazioni davvero importanti per prendere quelle decisioni sulle risorse critiche,” ha spiegato l’esperta.

Mars Dune Alpha

I volontari vivranno all’interno di una casa di 160 metri quadrati, soprannominata “Mars Dune Alpha“, che comprende due bagni, una fattoria verticale per coltivare insalata, una stanza dedicata alle cure mediche, un’area per il relax e diversi postazioni di lavoro. Una camera di equilibrio porta a una ricostruzione “all’aperto” dell’ambiente marziano, sebbene si trovi ancora all’interno della struttura.

Diversi strumenti ed equipaggiamento che probabilmente gli astronauti userebbero sono sparsi sulla sabbia rossa, tra cui una stazione meteorologica, un macchinario per fabbricare mattoni e una piccola serra. C’è anche un tapis roulant su cui gli astronauti analogici cammineranno, sospesi con cinghie, per simulare la minore gravità del Pianeta Rosso. Quattro volontari useranno il tapis roulant per simulare lunghi viaggi all’esterno per raccogliere campioni, dati o costruire infrastrutture.

I membri del primo gruppo sperimentale devono ancora essere scelti, ma l’agenzia ha dichiarato che la selezione “seguirà i criteri standard della NASA per i candidati astronauti“, con una forte enfasi sui background in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. I ricercatori testeranno regolarmente la risposta dell’equipaggio a situazioni stressanti, come la limitazione della disponibilità di acqua o guasti alle apparecchiature.

Habitat stampato in 3D

L’habitat ha un’altra particolarità: è stato stampato in 3D. “Questa è una delle tecnologie che la NASA sta considerando come potenziale per costruire habitat su altre superfici planetarie o lunari,” ha spiegato Douglas.

Dalla Luna a Marte

La NASA è nelle prime fasi di preparazione per una missione su Marte, sebbene la maggior parte dell’attenzione dell’agenzia sia rivolta alle imminenti missioni Artemis, che mirano a riportare gli esseri umani sulla Luna per la prima volta in mezzo secolo.