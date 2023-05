E’ un 1° Maggio di maltempo in tutt’Italia: continua il grande diluvio del Piemonte, tanta neve sulle Alpi | LIVE

MeteoWeb

E’ un primo maggio di maltempo in tutt’Italia, come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Continua a diluviare in Piemonte dove molte località hanno superato i 100–120mm di pioggia nelle zone pedemontane di Cuneese, Torinese e Canavese, con 140mm a Mondovì, 135mm a Boves, 110mm a Luserna San Giovanni, 120mm a Piano Audi. Si tratta di una vera e propria manna dal cielo contro la siccità, nella Regione più colpita dall’emergenza che adesso si potrà finalmente mettere alle spalle proprio grazie all’ennesima perturbazione di un aprile che era già stato abbastanza generoso di precipitazioni.

Queste piogge, che proseguiranno ancora per tutto il giorno nel territorio piemontese, consentono di alimentare le falde acquifere e i bacini idrici ripristinando livello idrometrici ormai pressoché nella norma, anche grazie appunto alle precedenti perturbazioni che già ad aprile avevano attenuato l’emergenza – a dire il vero in modo particolare nelle altre Regioni limitrofe – consentendo alla popolazione di tirare un sospiro di sollievo.

Maltempo, non solo pioggia: anche tanta neve sulle Alpi

Le temperature sono in calo tanto che in montagna sta cadendo tanta neve: ai 2.659 metri di altitudine sul livello del mare del Rifugio Gastaldi l’accumulo nivometrico ha raggiunto i 98cm raddoppiandosi nelle ultime 24 ore. Anche queste precipitazioni sono un’eccezionale manna dal cielo che protegge i ghiacciai dal caldo in arrivo nell’estate, sempre più vicina, e garantisce importanti riserve idriche anche per i prossimi mesi, quando inevitabilmente si scioglierà andando ad incrementare ulteriormente le portate idriche anche in assenza di ulteriori precipitazioni.

Spettacolari anche le immagini che arrivano da Sestriere, dove la neve ha imbiancato tutto a 2.035 metri di altitudine sul livello del mare.

Maltempo anche nel resto d’Italia: la situazione

Il Piemonte non è l’unica Regione colpita dal maltempo. Piove forte anche al Centro/Sud, in modo particolare nel basso Lazio dove sono caduti solo stamani 23mm di pioggia a San Felice Circeo e 19mm a Frosinone, 16mm a Isola del Liri, e nelle zone più interne del Molise con 25mm a Roccamandolfi, 22mm a Frosolone, 20mm ad Agnone, 15mm a Baranello e 9mm a Campobasso.

Piogge sparse anche in Campania, specie nelle zone litoranee e nelle isole dell’arcipelago con 22mm ad Anacapri, 20mm a Ischia, 15mm a Capri, 14mm a Bacoli, 12mm a Procida, 11mm a Sorrento e Agropoli.

Allerta Meteo: il forte maltempo delle prossime ore

Nel pomeriggio/sera il maltempo si intensificherà in tutt’Italia, con forti piogge e temporali in modo particolare su Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Continuerà a piovere anche in Piemonte e sul resto del Nord. Schiarite più ampie soltanto in Sardegna e Sicilia (Ma non mancheranno anche qui i temporali specie nel nord/est dell’isola).

