Allerta Meteo, il maltempo più violento tra 2 e 3 maggio: ciclone estremo, verso le scuole chiuse

Il maltempo che in queste ore sta colpendo l’Italia si intensificherà ulteriormente nei prossimi due giorni, quando un profondo ciclone attraverserà il Centro/Sud portandosi dal mar Tirreno al mar Jonio e alimentando fenomeni meteo estremi. Avremo piogge torrenziali provocate da forti temporali con grandine, colpi di vento e mareggiate.

Il maltempo si intensificherà già nel pomeriggio-sera di oggi, lunedì 1 maggio, come ampiamente evidenziato nell’apposito bollettino meteo. Ma i fenomeni più estremi saranno quelli dei prossimi due giorni, tanto che c’è grande attesa per l’allerta meteo della protezione civile in emissione a breve che orienterà le scelte di molti sindaci verso la chiusura delle scuole. Domani, martedì 2 maggio, avremo violenti temporali con piogge torrenziali su tutto il Centro/Sud e in modo particolare nel basso Lazio, in Campania, Calabria e Sicilia orientale. Al Centro/Nord, invece, le precipitazioni più intense e abbondanti colpiranno Emilia Romagna e Marche, con accumuli giornalieri superiori ai 100-130mm sull’Appennino romagnolo. In generale, pioverà in tutt’Italia in modo abbondante e intenso con ulteriori nevicate sui rilievi, non solo alpini ma anche appenninici in Abruzzo, dando così continuità al trend freddo e piovoso che ha già caratterizzato il mese di aprile. E’ una situazione assolutamente benefica e attesa da tempo per superare l’emergenza siccità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: