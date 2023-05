Elicottero dell’Aeronautica Militare recupera escursionista disperso a Carpineto Romano | VIDEO

MeteoWeb

Si è concluso nelle prime ore di questa mattina un intervento di soccorso aereo effettuato da un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare di stanza sulla base di Pratica di Mare. L’elicottero è intervenuto per recuperare e soccorrere un uomo di 53 anni disperso da ieri sera nell’area di Carpineto Romano, in provincia di Roma.

La missione di volo, richiesta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Lazio e attivata dal Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico (Ferrara), è iniziata nelle prime ore del mattino, con l’arrivo dell’elicottero nell’area interessata poco prima delle ore 6:00, dopo aver imbarcato due operatori tecnici del C.N.S.A.S., già attivati da ieri sera con le prime ricerche via terra.

Individuata l’esatta posizione del disperso, in una zona impervia che impediva l’atterraggio dell’aeromobile, è stato calato il verricello mediante il quale gli aerosoccorritori hanno potuto assicurare l’uomo ad un barella favorendone l’imbarco sull’elicottero. Il 53enne, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato quindi trasportato in un luogo raggiungibile da un’ambulanza del 118 per i primi accertamenti sanitari. L’HH139B ha fatto poi rientro a Pratica Militare poco dopo le ore 07:30, dove ha ripreso il servizio in prontezza d’allarme.

Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha, tra i suoi compiti, anche quello di coordinare e gestire questa tipologia di missioni e disporre immediatamente, come in questo caso, l’intervento di uno dei mezzi aerei che l’Aeronautica Militare ha in prontezza operativa.

L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.