Agricoltura: probabile calo del numero di aziende a livello globale entro la metà del secolo

Lo studio pubblicato di recente sulla rivista Nature sustainability intende ricostruire l’andamento attuale delle aziende agricole sulla Terra nel periodo 1969-2013 e prevedere l’evoluzione futura. Gli autori dello studio hanno dimostrato che seguendo il loro attuale sviluppo, il

numero di aziende a livello globale probabilmente diminuirà dagli attuali 616 milioni nel 2020 a 272 milioni (95% CI: 200-377 milioni)

alla fine del XXI secolo, con la dimensione media delle aziende che raddoppieranno.

Nel corso del XX secolo, in alcune regioni, come l’Europa e il Nord America, si è registrato un continuo declino del settore agricolo, mentre in altre regioni, tra cui Asia, Medio Oriente e Nord Africa, Oceania e America Latina e Caraibi, è possibile notare una crescita e un consolidamento diffuso. Un evento cruciale si è verificato anche per l’Africa sub-sahariana, ma molto più tardi nel secolo, in cui aziende agricole di medie dimensioni hanno sostituito numerose più piccole, il che ha comportato notevoli vantaggi dal punto di vista economico. Ad esempio, le grandi aziende agricole hanno un impatto notevole sulla biodiversità. I sistemi di allevamento potrebbero essere progettati in modi diversi, e sostenute da politiche, che compensano i vincoli legati alle dimensioni delle aziende del sistema alimentare come è possibile osservare oggi.

Un mondo con meno aziende agricole ma con dimensioni più significative potrebbe avere una serie di vantaggi. Ad esempio, potrebbe contare sul miglioramento della produttività del lavoro, sull’ efficienza nell’uso di nutrienti e pesticidi, potrebbe comportare l’ingresso della forza lavoro nazionale nei settori non agricoli (promuovendo la crescita economica) e avrebbe una gestione più semplice, mirata e ottimale dei servizi agricoli (ad esempio, grazie alle sovvenzioni e ai programmi assicurativi, all’estensione e alla formazione per gli agricoltori o al valore dell’integrazione verticale su più livelli della catena alimentare).

Tuttavia, il consolidamento comporta rischi, tra cui la perdita della conoscenza degli indigeni, la disconnessione tra la società e la terra, la concentrazione del potere aziendale nei sistemi alimentari, un aumento delle varietà delle colture e della diversità nutrizionale nei paesaggi agricoli e minore produzione di alimenti per il consumo diretto. Le aziende più grandi hanno anche maggiori rischi in termini di benessere degli animali.

L’aumento dell’efficienza comporta anche la possibilità del paradosso di Jevon, che, mentre limita l’apporto calorico umano giornaliero può

avere ripercussioni in altre aree, tra cui l’aumento dei rifiuti alimentari. In termini di rischio climatico, il consolidamento dei terreni agricoli comporta rischi potenziali attraverso l’omogeneizzazione delle pratiche di gestione e dei processi decisionali, che a loro volta possono ridurre la stabilità del sistema alimentare, con meno unità di produzione più grandi e omogenee e il rischio di una dinamica errata della filiera alimentare.

In questo sistema di cose si rivela essenziale favorire una produzione più rispettosa dell’ambiente e diversificata in agricoltura o a livello di sistemi alimentari se non a livello di azienda agricola. Analogamente, può essere possibile per la società ridurre la sua forza lavoro agricola e, allo stesso tempo con l’istruzione, la segnalazione dei prodotti e la pianificazione urbana, consentono alle società di mantenere i loro collegamenti con la terra.

Questi risultati illustrano come il numero e le dimensioni delle aziende sono una dinamica sostenibile per un breve periodo rispetto al tempo dell’esistenza umana sulla Terra, e di come queste dinamiche possono essere fondamentalmente legate a pochi processi sociali chiave e come questi cambiamenti possono influenzare profondamente la modalità agricole sul nostro pianeta.

L’intento dello studio è quello di mostrare ciò che potrebbe accadere se le tendenze di sviluppo agricolo future continueranno con le medesime dinamiche. Il futuro è incerto, e un numero dei fattori, compresi i fallimenti del mercato, le politiche e gli interventi specifici in materia di suolo, le dinamiche di uso del suolo, che potrebbero influenzare il futuro numero di aziende in diversi modi, sono di difficile previsione.