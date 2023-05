Albero cade in A1, scontro con tre mezzi e un ferito

MeteoWeb

E’ stato risolto nel tardo pomeriggio l’incidente al km 336 sulla A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma causato dalla caduta di un albero che, secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia in una nota, “dai primi rilievi risulterebbe al di fuori delle pertinenze autostradali. Le cause della caduta sarebbero attribuibili al maltempo che ha interessato l’area negli ultimi giorni”. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code in diminuzione in direzione Roma