Allerta Meteo Agrigento, attiva la sala operativa di Protezione Civile: le raccomandazioni

MeteoWeb

Sarà attiva dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani (e in ogni caso fino a cessata emergenza) la sala operativa di Protezione Civile del Libero consorzio comunale di Agrigento. L’allerta meteo regionale di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, emanata oggi dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, segnala il livello di allerta Arancione per la zona E, nella quale ricade gran parte del territorio provinciale di Agrigento, e Rosso per la zona D (parte ovest che ingloba la provincia di Trapani e parte di quella di Agrigento). Si prevedono forti precipitazioni, frequente attività elettrica e possibili grandinate, con forti raffiche di vento dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai meridionali, e mareggiate lungo le coste.

Il Gruppo di Protezione Civile del libero consorzio di Agrigento ha anche attivato il numero telefonico per le emergenze: 333 6141869, al quale potranno essere segnalate eventuali criticità, mentre la gestione della sala operativa sarà effettuata dal personale del Gruppo di Protezione Civile e dai volontari delle associazioni che hanno dato la loro disponibilità. A causa del rischio di forti precipitazioni si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto, e solo in caso di effettiva necessità, in particolare su tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali procedendo con la massima prudenza, soprattutto nei pressi di torrenti e valloni tributari e negli attraversamenti a rischio esondazione e in presenza di fango e detriti sulle carreggiate.