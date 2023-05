Allerta Meteo Campania: temporali e vento forte, allarme arancione da stasera

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore arancione valida dalle ore 21 di stasera, lunedì 15 maggio, alle ore 21 di domani sera, martedì 16 maggio. Si prevede, infatti, soprattutto nella fascia costiera e sulle isole, un peggioramento con temporali anche forti, venti localmente forti prevalentemente meridionali, con raffiche, mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte. “Il rischio connesso a questo scenario – si legge nel bollettino – è idrogeologico diffuso: sono possibili frane e colate rapide di fango, allagamenti, possibili voragini per fenomeni di erosione, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, ruscellamenti, instabilità di versante“.

