Allerta Meteo, Italia tra il ciclone Afro/Mediterraneo e la tempesta Andreas: SOS per maltempo estremo

Il Ciclone Afro/Mediterraneo che da ieri sta interessando il Sud Italia continua a determinare maltempo in queste ore nelle Regioni meridionali, con piogge deboli e sparse, molte nubi e il secondo giorno consecutivo senza un raggio di sole. Gli effetti di questo vasto Ciclone posizionato tra Malta e la Libia sono ben visibili anche nelle mappe satellitari, che illustrano la grande marea di nubi distribuita dalla Tunisia alla Grecia intorno al vortice di bassa pressione.

Le stesse immagini satellitari, però, evidenziano anche una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico e in procinto di raggiungere l’Italia da Nord/Ovest, posizionata al momento sulle isole Britanniche con un fronte freddo che si estende dalla Norvegia ai Pirenei:

Allerta Meteo, le immagini satellitari: l'enorme ciclone Afro/Mediterraneo al Sud e la tempesta Andreas in arrivo al Nord

La nuova ondata di maltempo sarà molto intensa e c’è grande preoccupazione per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna dove domani, mercoledì 10 maggio, arriveranno piogge torrenziali e c’è il rischio di nuove inondazioni, al punto che la protezione civile ha già lanciato l’allerta rossa. Ma il maltempo inizierà da stasera, con le prime forti piogge al Nord/Ovest, in modo particolare su Piemonte e Lombardia, e anche temporali sparsi lungo la dorsale appenninica centrale, tra Umbria, Lazio, Abruzzo e anche Campania:

Il maltempo si intensificherà nella notte e nella mattinata di domani, mercoledì 10 maggio, estendendosi a tutto il resto del Centro/Nord. Temporali molto intensi colpiranno Toscana ed Emilia Romagna, con precipitazioni abbondanti che ingrosseranno tutti i corsi d’acqua. Questo peggioramento sarà l’ennesimo colpo alla siccità: le piogge alzeranno ulteriormente il livello idrico di tutti i bacini, come già accaduto in passato, e come accadrà ulteriormente in futuro viste le prospettive di precipitazioni abbondanti almeno per altri dieci giorni.

Nel pomeriggio-sera di domani avremo i fenomeni più estremi in modo particolare al Nord/Est, tra Romagna e Veneto, con forti temporali che scaricheranno piogge torrenziali nell’alto Adriatico. Ma il maltempo colpirà in modo molto serio anche il Centro Italia con forti temporali tra Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e anche in alcune zone di Calabria e Sicilia (vedi mappa sotto):

Si alzeranno anche forti venti di maestrale provenienti dalla Valle del Rodano che determineranno un ulteriore calo delle temperature in tutt’Italia, mentre il maltempo proseguirà anche dopodomani, giovedì 11 maggio, soprattutto nelle Regioni del Nord.

