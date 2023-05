Maltempo, il Giro d’Italia trova la pioggia in Basilicata. Allerta Meteo estrema per domani a Salerno

MeteoWeb

Il Giro d’Italia sta correndo sotto la pioggia la sua tappa più meridionale dell’anno, da Venosa in Basilicata dov’è partito questa mattina fino a Lago Laceno, in Campania, dov’è previsto l’arrivo nel pomeriggio. La prima parte della tappa, tutta in provincia di Potenza, è stata condizionata dalla pioggia che ha anche provocato numerose cadute in gruppo, alcune anche importanti come quella occorsa a Diego Ulissi che dolorante è riuscito a tornare in bici.

Dopo la salita sul Passo delle Crocelle, i corridori si dirigono verso la Campania per l’arrivo in quota a Lago Laceno e il maltempo accompagnerà tutta la tappa. Domani i fenomeni meteorologici saranno ancor più avversi per quella che si prospettava come una tappa intermedia, ancora nel profondo Sud del Paese, ma che a causa delle condizioni meteo estreme rischia di diventare importante. Si parte da Atripalda, vicino Avellino, alle 12:55 e l’arrivo è previsto a Salerno intorno alle 17:30. Proprio nel primo pomeriggio in tutta l’area della corsa si verificheranno forti piogge e temporali che colpiranno in pieno i corridori durante un percorso che è già di per sè complicato, lungo stradine interne dell’Appennino in provincia di Avellino, ad altitudini comprese tra 300 e 950 metri di altitudine per tutti i primi 100 chilometri di gara, per poi arrivare nel salernitano passando per Eboli e Battipaglia con circa 40 chilometri di pianura finale. Proprio in questo tratto, però, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente con veri e propri nubifragi sulla corsa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: