Allerta Meteo, il ciclone flagella la Sicilia: vento a 98km/h a Pantelleria, voli dirottati. Allarme per domattina anche a Malta

MeteoWeb

Il vento ha raggiunto i 98km/h a Pantelleria, raffica misurata alle 16:50 di oggi pomeriggio (ultimo rilevamento disponibile) dopo i 96km/h delle 15:50 e gli 89km/h delle 14:50, in costante rinforzo. Il forte vento è provocato del ciclone Afro-Mediterraneo che si sta rinforzando in queste ore risalendo dalla Tunisia verso la Sicilia. La tempesta sta provocando forti venti su tutta l’isola: alle 17:20 una raffica di 72km/h è stata rilevata a Punta Raisi (Palermo), e proprio a causa del forte vento il volo Aeroitalia Bergamo – Comiso con oltre 120 passeggeri a bordo è stato dirottato a Catania.

Il vento si rinforzerà ulteriormente nella notte, raggiungendo un picco davvero impressionante all’alba di domani (vedi mappe a corredo dell’articolo), tra la Sicilia meridionale e Malta dove avremo valori di oltre 120–130km/h, come un vero e proprio uragano. Massima allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: