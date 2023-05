Allerta Meteo, il ciclone Afro-Mediterraneo ‘Nino’ si avvicina: primi fenomeni estremi, è allarme per il weekend

MeteoWeb

Si chiama “Nino” il nuovo ciclone Afro-Mediterraneo che si avvicina all’Italia dal Maghreb e alimenta maltempo estremo in queste ore. Ha iniziato a piovere intensamente sul Piemonte dove sono in corso veri e propri nubifragi nel cuneese. I parziali pluviometrici giornalieri sono già di 66mm a Tetto Caban (Chiusa di Pesio), 42mm a Robilante Vermenagna, 41mm al Monte Malanotte (Frabosa Sottana), 40mm a Pradeboni (Peveragno). Forti piogge anche su Alpi e Prealpi centro/settentrionali piemontesi, con 51mm di pioggia all’Alpe Pinalba, 49mm a Cavallaria (Brosso), 48mm al Rifugio Camparient (Trivero). Fa freddo su tutta la Regione con temperature massime che non superano +14/+15°C in pianura e sono ben più basse in montagna: la quota neve è attestata intorno ai 1.900 metri di altitudine. Il maltempo sul Nord/Ovest ha letteralmente stravolto il Giro d’Italia.

Fa invece caldo in alcune zone del Centro/Sud, e in modo particolare nella Sicilia occidentale e nel medio-basso Tirreno tra Lazio meridionale e Campania, con +28°C a Trapani e Marsala, +27°C a Napoli, Terracina, Cellole, Sciacca, Mazara del Vallo e Castelvetrano, +26°C a Salerno, Latina, Cassino, Sorrento, Battipaglia e Cava de’Tirreni. Temperature analoghe anche nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, e nel messinese tirrenico: è l’effetto favonio innescato dai venti ciclonici, già particolarmente tesi tanto che sono state misurate raffiche di 87km/h a Pantelleria e 69km/h a Reggio Calabria.

Il forte vento preoccupa per le prossime ore: le mappe sono impressionanti soprattutto per la prossima notte. Tra stasera e domattina un vero e proprio uragano, con venti a 130km/h, flagellerà la Sicilia sud/orientale e Malta, come possiamo osservare dalle mappe:

Allerta Meteo, i venti impetuosi di venerdì sera e sabato intorno al ciclone Afro-Mediterraneo "Nino"

Le precipitazioni si intensificheranno al Nord/Ovest: in Piemonte inizia oggi una piovuta eccezionale che terminerà soltanto lunedì mattina. Sono attesi complessivamente fino a 350mm di pioggia in poco più di 48 ore nel cuneese, ma domani – sabato 20 maggio – il maltempo colpirà tutta l’Italia con forti temporali anche in Sardegna, Sicilia, Calabria e piogge sparse lungo tutto lo Stivale.

