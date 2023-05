Allerta Meteo: il Ciclone Afro-Mediterraneo sta prendendo forma, le immagini dai satelliti

MeteoWeb

Ciclone Afro-Mediterraneo in formazione: sono attese piogge intense, venti burrascosi, mari agitati e conseguenti pesanti criticità determinate dall’impatto sul territorio di questa violenta perturbazione che entro domani transiterà verso il Tirreno centrale. “Grazie al canale vapore acqueo del satellite possiamo individuare la posizione del getto polare e l’area nella quale si sta sviluppando il vortice (cerchio),” segnalano gli esperti del Consorzio LaMMA (immagine in alto). “Le frecce, oltre a indicare il getto, forniscono indicazioni sulla tipologia di masse d’aria“.

Questa, di seguito, “la corrente a getto prevista dal modello alle ore 14 (12 UTC) di oggi, lunedì. Lungo la parte ascendente la zona di maggior instabilità, come si può ben osservare dall’immagine visibile del satellite,” segnalano gli esperti.

