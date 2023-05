Allerta Meteo, il ciclone Afro-Mediterraneo risale l’Italia: Sud sott’acqua, allarme alluvioni su Marche e Romagna

MeteoWeb

Il ciclone Afro-Mediterraneo che sta risalendo l’Italia determina piogge torrenziali in queste ore nelle Regioni del Sud, e soprattutto in Sicilia dove diluvia nell’hinterland palermitano tanto che già si contano i danni per gli allagamenti. Soltanto questa mattina sono già caduti 77mm di pioggia a Monreale, 68mm a Villabate, 63mm a Carini, 61mm a Termini Imerese, 60mm a Palermo, 53mm a Cefalù. Il clima è molto freddo, in modo anomalo rispetto al periodo: in pieno giorno la temperatura nel capoluogo siciliano oscilla tra +14 e +15°C, come se fossimo in pieno inverno.

Ma il maltempo non è limitato alla Sicilia. Piove forte su Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, in modo particolare sulle Murge dove sono già caduti stamani 43mm di pioggia a Santeramo in Colle, 42mm a Sannicandro di Bari, 41mm a Cassano delle Murge. Al Nord Italia, invece, splende un sole illusorio perché il maltempo incombe con la rapida risalita del Ciclone dal Sud:

Le mappe con le previsioni del vento per le prossime 36-48 ore evidenziano chiaramente la traiettoria del ciclone, che stasera attraverserà lo Stretto di Messina portandosi nel mar Tirreno, all’alba di domani si troverà esattamente su Napoli, poi si posizionerà sull’Italia centrale alimentando impetuosi venti ciclonici in tutto il Paese:

Allerta Meteo, la risalita del Ciclone Afro-Mediterraneo sull'Italia con i suoi venti impetuosi

Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore in tutto il Paese. Nel pomeriggio-sera di oggi insisteranno forti piogge in Sicilia, specie tirrenica e occidentale, ma anche al Centro/Sud tra Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Forti temporali risaliranno il mar Tirreno in serata verso Lazio e Campania, dove poi arriveranno domani. Temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna, piogge sparse anche in Puglia, Basilicata, Calabria e, specie in serata, prime piogge sulle Marche.

Allerta Meteo, alto rischio alluvione per domani – martedì 16 maggio – in Romagna e Marche

Domani, martedì 16 maggio, il maltempo si estenderà anche al Nord e colpirà in modo particolarmente intenso l’Emilia Romagna e le Marche, oltre a Toscana e Umbria e a persistere al Centro/Sud. Attenzione ai forti temporali in Campania e nella Calabria tirrenica, ma le precipitazioni più intense e abbondanti (oltre 200mm giornalieri) interesseranno proprio il confine tra Romagna e Marche, dov’è alto il rischio di nuovi disastrosi eventi alluvionali dopo quelli del 2 maggio scorso.

Le piogge saranno abbondanti e persistenti proprio su Emilia Romagna e Marche, fino a sera, ma non mancheranno forti temporali su Abruzzo, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. La situazione è potenzialmente disastrosa per uno scenario meteorologico letteralmente esplosivo.

E attenzione che non finisce qui: il maltempo proseguirà per tutta la settimana, soprattutto al Nord, con una nuova grande perturbazione che dovrebbe alimentare nuove precipitazioni molto abbondanti sul Piemonte nel weekend. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.