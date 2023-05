Allerta Meteo, ciclone sullo Jonio: piogge torrenziali in Calabria, altre 24 ore di maltempo sull’Italia

MeteoWeb

L’Italia rimane nella morsa del maltempo, con l’unica eccezione dell’area alpina e del Nord/Ovest dove il peggioramento era iniziato due giorni prima rispetto al resto del Paese. Il ciclone s’è spostato sul mar Jonio, come ampiamente evidenziato nelle previsioni meteo delle scorse ore, e sta letteralmente flagellando la Calabria con piogge torrenziali nella Sila grecanica dove oggi è il quarto giorno di pioggia consecutivo e soltanto da ieri sera sono già caduti 118mm di pioggia a Longobucco, 83mm a San Nicola dell’Alto, 75mm a Cropalati, 62mm ad Acri, 42mm a Corigliano Calabro.

Le immagini satellitari evidenziano benissimo la presenza del ciclone nell’alto Jonio, all’ingresso del Golfo di Taranto, e il conseguente maltempo che genera lungo tutte le Regioni Adriatiche e anche nella fascia tirrenica di Sardegna e Sicilia:

Proprio a causa del ciclone sullo Jonio, forti venti stanno colpendo Calabria e Puglia con raffiche fino a 80km/h nel Salento (78km/h a Otranto, 77km/h a Tricase, 74km/h a Gallipoli), dove tra l’altro sono in corso forti piogge da stamani con 32mm a Lequile, 29mm a Supersano e Soleto, 27mm a Veglie, 25mm a Lecce.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore. Oggi pomeriggio avremo ancora piogge su Abruzzo e Molise, in Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e attenzione ai temporali pomeridiani che colpiranno anche il Lazio, Roma compresa.

Instabilità diffusa anche domani, giovedì 4 maggio, con temporali sparsi al Centro/Sud. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: